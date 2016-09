Hjemmehjælper lænsede pensionisters bankkonti

Søndag 25. september 2016 kl. 18:542 pensionister i Køge Bugt området havde blind tillid til en 30-årig hjemmehjælper, som imidlertid ikke kunne modstå fristelsen, da hun fik adgang til deres bankkonti. Det førte i årets første måneder til, at de tilsammen blev lænset for 64.239 kr. Nu skal den unge kvinde i retten.Hvor hun får lejlighed til at forklare sig, men forud har hun dog erkendt sin brøde. Hvor hårdt hammeren falder i retten i Holbæk vides ikke på forhånd, men den unge kvinde skal jo også tilbagebetale de stjålne penge.