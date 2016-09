12 tvangauktioner i Nakskov - igen et hus på vej til 2. auktion

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. september 2016 kl. 18:31Den sidste måned er der bekendtgjort 12 meddelelser i forbindelse med tvangauktioner i Nakskov, de fleste nye auktioner. Det viser, hvor slem situationen er i den store vestlollandske by. Nu er igen et hus på vej til 2. auktion - Ullerslevvej 2 ved landsbyen Ullerslev få km fra Nakskov.Højeste bud ved 1. tvangauktion var 20.001 kr. for de 122 kvm bolig og 1.039 kvm grund offentligt vurderet til 380.000 kr.Den nye 2. auktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 12. oktober.