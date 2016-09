Mogens Lykketoft genopstiller ikke til Folketinget

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. september 2016 kl. 10:57Et af de mest kendte socialdemokratiske ansigter Mogens Lykketoft (70 år) genopstiller ikke til Folketinget. Ved det næste valg er det farvel. Efter et liv helt i politiks tegn, valgt til Folketinget første gang i 1981. Han har beklædt utallige ministerposter og været formand for Folketinget.Mogens Lykketoft kan siges at afslutte sin meget omfattende politiske karriere med det sidste år som formand for FNs generalforsamling. Derfra vender han tilbage til Christiansborg 1. oktober - men altså kun frem til næste valg.