CD-politiker død

Søndag 25. september 2016 kl. 04:52Det mangeårige medlem af Folketinget (MF) og minister for Centrum-Demokraterne (CD) Arne Melchior er død 91 år. Han blev MFer allerede ved partiets start i 1973 og var minister i skiftende regeringer. Også Europa-Parlamentet var han kortvarigt medlem af som afløser for CDs stifter Erhard Jakobsen.Arne Melchior blev født på Frederiksberg i København. Han begraves mandag 8½ år efter, at det parti han var repræsentant for lige fra dets start, blev lagt i graven. CD opløstes 1. februar 2008.