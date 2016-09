Ironman-stævne til Danmark

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. september 2016 kl. 22:37Næste års Ironman 70.3 European Championship skal foregå i Danmark. Nordsjællandske Helsingør er valgt som vært for det store triatlonstævne, som får ca. 2.200 deltagere. Det finder sted søndag 18. juni 2017. Ambitiøse danske atleter har mulighed for at deltage i stævnet.Ironman 70.3 består af disciplinerne 1.900 m svømning, 90 km cykling og 21 km løb.