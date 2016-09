Ikke én krone i konkurs trælast ved Vordingborg

Lørdag 24. september 2016 kl. 20:51I december 2014 blev Trælasten Ørslev ApS, Ugledigevej 91 i Ørslev ved Vordingborg, erklæret konkurs af skifteretten i Nykøbing F. Nu afsluttes boet, og der er ikke én krone til nogen, alene udgifterne ved konkursen er der penge til. Et bedrøveligt resultat for mange.I det senest offentliggjorte årsregnskab (2013) var gælden lige over 3 millioner kr.Skiftesamlingen med regnskabets forelæggelse finder sted tirsdag 11. oktober.