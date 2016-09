2 millioner er uden vand - syrisk storby er ved at dø

Lørdag 24. september 2016 kl. 15:48Situationen i det borgerkrig hærgede Syrien spidser til dag for dag, ikke mindst i millionbyen Aleppo. Det sidste døgns kampe og bombardementer har afbrudt vandforbindelserne. 2 millioner er uden vand, og FN er allerede på banen med advarsler om en kæmpe katastrofe under opsejling.FN udtrykker sig meget klart i dag: Aleppo er ved at dø, og verden ser bare til, at det sker.Krighandlingerne dræber stadig et utal civile ikke mindst ved bombardementerne. I dag er de første 25 blevet dræbt, melder de humanitære organisationer.