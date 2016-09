Flere dræbt i butikcenter - skydegal mand er væk

Lørdag 24. september 2016 kl. 08:05For mindre end 4 timer siden blev mange dræbt og kvæstet af en skydegal mand i et butikcenter i en forstad til Seattle i den amerikanske stat Washington. Endnu har ingen overblik, manden er forsvundet og jages af politiet. Imens reddes dræbte og kvæstede ud fra butikcentret.De foreløbige meldinger lyder på mindst 4 dræbte og et ukendt antal kvæstede. Der er ingen umiddelbare oplysninger om årsagen til skyderiet, som muligvis er ren terror.Det er nu sent fredag aften i Seattle på den amerikanske vestkyst, hvor man er 9 timer efter dansk tid.