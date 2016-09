Mange tvangauktioner i Nakskov hvor alt er svært at sælge

Fredag 23. september 2016 kl. 23:26Tvangauktionerne har hårdt fat i Nakskov, hvor det er svært at sælge stort set alle ejendomme. Det viser også tvangauktionerne, eksempelvis over ejendommen Stormarks Alle 145. Ved første auktion var højeste bud 320.000 kr. for 121 kvm bolig, udbygninger og 1.693 kvm grund. Der er offentligt vurderet til 560.000 kr.Det er Totalkredit, der har fremtvunget tvangauktionen. Der holdes en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 26. oktober.