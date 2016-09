Tyveri på politigården - begået af langfingrede betjente

Fredag 23. september 2016 kl. 20:37En yderst pinlig sag er under udvikling hos den særlige enhed, der efterforsker død, lemlæstelse og fup og fusk, når politiet er impliceret. Den drejer sig om tyveri af gamle design-lamper til minimum 25.000 kr. stykket fra politigården i København. Man mener, det er langfingrede betjente, der står bag.Imidlertid er der ingen beviser, hvorfor sagen nu er offentliggjort for at få folk, der eventuelt ved noget, til at reagere. Nogle af lamperne er solgt eller forsøgt solgt via auktion.Fotos af de stjålne lamper kan ses på www.politiklagemyndigheden.dk i forbindelse med en kortfattet oplysning om den pinlige sag.