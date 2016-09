Dumpet senior - holdt for rødt lyssignal der ikke var der

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 23. september 2016 kl. 17:52En 73-årig mand tilførte den nordjyske politihistorie lidt kolorit i aftes, da han uden at lave ulykker dumpede i trafikken i Hobro, hvor han skabte kø ved at holde for rødt lys. Der var bare ikke noget lyssignal (trafiklys), som manden troede - og hans dårlige syn var tilvejebragt af for meget sprit i blodet, viste det sig.Der er ingen melding om, hvor høj den 73-årige seniors promille var, men han kan nok se frem til en ubehagelig sag, også omkring kørekortet.