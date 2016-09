Døende mand i politibil er nu rent faktisk død

Fredag 23. september 2016 kl. 14:25Den undersøgelse, som blev iværksat for et par døgn siden, i forbindelse med en døende mand i en nordjysk politibil, er nu blevet alvorligere - idet manden rent faktisk er død. Det lykkedes ikke lægerne at redde hans liv. Manden er ikke nærmere identificeret over for offentligheden.