Ung mand skudt ned på gaden i nat i Næstved

Fredag 23. september 2016 kl. 11:48Politiet er igang med at finde hoved og hale på et øjensynligt bandeopgør i nat, hvor en 30-årig mand blev skudt ned på gaden i Næstved. Han blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvorfra meldingen er, at han er uden for livfare. En anden mand er anholdt og under afhøring for sin andel i de natlige begivenheder.De foreløbige antagelser går ud på, at skyderiet har forbindelse til de lokale bander.