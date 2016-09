Nyt parti kommer i Folketinget ifølge aktuel opinion

Fredag 23. september 2016 kl. 09:50En aktuel opinion-måling giver det sidst nye parti "Nye Borgerlige" mandater i Folketinget ved et kommende valg. Omkring 4% af vælgerne ville sætte deres kryds ved det nye parti, hvis der var valg i dag. Dermed debuterer Nye Borgerlige med en størrelse, der overgår de konservative.Målingen er foretaget af analyseinstituttet YouGov og kan læses på www.mx.dk (MetroXPress).Partiet har netop opnået ret til at opstille til Folketinget ved at indsamle det nødvendige antal underskrifter fra vælgere. Der kan læses om det nye parti på www.nyeborgerlige.dk - og om folkene bag.