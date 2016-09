Mange druknet i Middelhavet i ny flygtninge-katastrofe

Onsdag 21. september 2016 kl. 23:10En ny flygtninge-katastrofe er under udvikling i Middelhavet. En totalt overfyldt båd med 600 ombord er forlist ud for Egyptens kyst. 150 er indtil videre reddet, men de første 42 druknede er bjærget. Hvor alle de øvrige er blevet af fortaber sig indtil videre i den skrækkelige uvished, mens de bange anelser bliver stadig stærkere.Et tiltagende antal flygtninge tager den farefulde tur over Middelhavet med afsæt fra Egypten.