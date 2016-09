36 offentligt ansat for hver 100 lønmodtagere en kæmpe byrde

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. september 2016 kl. 20:17Det er let forklarligt, hvorfor skatter og afgifter har det ekstremt høje niveau i Danmark, og hvorfor kontrol og indblanding i private anliggender er så udbredt. 36 er nemlig offentligt ansat for hver 100 lønmodtagere i dag. Et alt for stort antal, der altså er den kæmpe byrde de øvrige 64 af hver 100 ansatte har at slæbe på. Der er 2.653.125 lønmodtagere opgjort i juli. Heraf var lidt over 970.000 offentligt ansat. Herudover er der mange hundrede tusinde, der har jobs, som ikke frembringer noget med hænderne. Det er tankevækkende, at kun 40.827 er ansat i landbrug, skovbrug og fiskeri. Ligeledes stikker kun 150.000 lønmodtagere inden for byggeri og anlæg i øjnene.De aktuelle tal kan studeres på www.dst.dk i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 398. Vær kritisk ved læsningen, fordi der ofte forekommer manipulerende ordvalg i kommentarer til oplysningerne.