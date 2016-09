Sygeplejersker og nød-hjælpere dræbt i et Syrien helt i kaos

Onsdag 21. september 2016 kl. 16:19I går gik dødbringende luftangreb udover en hjælpe-convoj nær Aleppo i Syrien og mindst 20 blev slået ihjel. I dag har et nyt angreb ramt medicinske faciliteter og dræbt 5 heriblandt sygeplejersker. Altsammen sker det, mens man i FN kæmper en kamp mod tiden for at finde en afslutning på borgerkrigen.Det synes som om alt er ude at kontrol, og at ingen ved, hvad den anden gør. Man tager nu ord som krig-forbrydelser i anvendelse, så der er ubehagelige tider forude. Først og fremmest for den syriske befolkning og de mange udsatte hjælpere - og siden de brutale og hensynsløse, som lader bomberne falde.