Filminstruktør død

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. september 2016 kl. 10:33Den amerikanske filminstruktør Curtis Hanson er død 71 år. Han blev i går fundet livløs i sit hjem i Los Angeles, død af naturlige årsager. Dermed blev der sat punktum for et begivenhedrigt liv i filmens verden, hvor han udfoldede sig fra den første film i 1970.Mest kendt er krimien L.A. Confidential, som blev til under instruktion af Curtis Hanson i 1997. En film, der indbragte ham en Oscar.Curtis Hanson var født i "Solens Dal" i den vestamerikanske stat Nevada.