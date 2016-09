51-årig fundet død i park hvor han åbenbart levede sit liv

Onsdag 21. september 2016 kl. 08:53En ikke nærmere beskrevet 51-årig mand blev sent i går eftermiddag fundet død i parkområdet Dyrehaven i Klampenborg ved København, hvor han åbenbart havde levet sit liv de senere måneder. Han blev meldt savnet i foråret.Manden er efter de foreliggende oplysninger død af naturlige årsager, han synes ikke at have været udsat for noget kriminelt.