Fattige grækere har løsning klar til flygtninge efter brand

Tirsdag 20. september 2016 kl. 23:38Selvom grækerne gennem flere år er blevet pryglet af de andre lande i EU, og landets indbyggere kæmper mere end nogensinde med fattigdom og for overlevelse, så har man allerede en løsning klar på de opståede problemer efter branden i flygtningelejren på øen Lesbos. Man sender et skib og om nødvendigt 2, hvor de “hjemløse” kan indlogeres.Det første skib, der er klar til afgang mod Lesbos, kan huse over 1.000 personer. Flygtninge-familier vil få første ret til logi på skibet.