90.000 kr. højeste tvangauktion-bud for hus på Nordfalster

Tirsdag 20. september 2016 kl. 21:02Man forsøger med en ny 2. tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 5. oktober at få et bedre bud end de 90.000 kr., som var højst ved første auktionrunde over huset Sundbyvej 42 nær landsbyen Brarup på Nordfalster. Auktionen er begæret af Skat på grundlag af et tilgodehavende på 16.000 kr.Huset er på 150 kvm og grunden 1.032 kvm. Den offentlige vurdering er 730.000 kr., men der er hæftelser for næsten 900.000 kr. tinglyst på ejendommen - altså 10 gange så meget som hidtil højeste bud.