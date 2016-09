Ung mand død i fængsel

Tirsdag 20. september 2016 kl. 17:46En 18-årig mand er død i sin fængselcelle i arresten i vestjyske Esbjerg. Han blev i går varetægtfængslet for bl.a. røveri og vold over for familiemedlemmer. I morges blev han fundet død, da fængselpersonalet ville vække ham. Der er endnu ingen nærmere forklaring på tragedien.Ifølge referater fra grundlovforhøret i går var den unge mand, som var fra sydjyske Tønder, muligvis påvirket af narkotika.