32 bilbrande på en weekend

Tirsdag 20. september 2016 kl. 14:09Politiet i Malmø har anholdt 4 unge mænd, som muligvis har forbindelse til nogle af eller alle de bilbrande, der har hærget den sydsvenske by i lang tid. I weekenden alene 32 bilbrande, og det fortsatte i aftes med 6 brande heriblandt i en lastbil, der var antændt.Det anses for sandsynligt, at de mange bilbrande er udtryk for protester. Tidligere har Sverige oplevet noget tilsvarende, men mindre antal brande. Dette år sætter en uhyrlig rekord, som naturligvis må give anledning til selvransagelse mange steder.Der er indtil videre ikke yderligere oplysninger om de 4 unge anholdte, som blev sat i forbindelse med en bestemt bilbrand i aftes.