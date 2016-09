Politi-mord i USA igen - op mod 700 dræbt af politiet i år

Tirsdag 20. september 2016 kl. 11:28Der frygtes nu nye voldsomme uroligheder i USA, efter at en 40-årig ubevæbnet mand, der var gået i stå med sin bil, i går blev skudt af politiet i staten Oklahoma. Et nyt regulært politi-mord forlyder det fra kritikerne, der har video-optagelser at støtte sig til. I år er op mod 700 dræbt af politiet i USA.Video af politi-mordet på den 40-årige mand kan ses på www.washingtonpost.com - hvor tragedien i byen Tulsa med op mod ½ million indbyggere er detaljeret omtalt.