Mand var ved at dø i politibil

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. september 2016 kl. 11:06En ikke nærmere identificeret mand var tæt på at dø i nordjysk politis hænder sent i aftes. Han blev anholdt mistænkt for spritkørsel i forbindelse med en solo-ulykke. I politibilen mistede han imidlertid bevidstheden, og der blev rekvireret redninghelikopter, som måtte lande på den jyske motorvej E45 syd for Ålborg.Manden blev i hast fløjet til sygehuset og overlever øjensynligt. Hvad der nærmere skete fortaber sig indtil videre i uvished, idet den særlige enhed, der efterforsker begivenheder med død og lemlæstelse af folk i politiets varetægt, straks blev sat på sagen.