4.000 flygtninge evakueret under brand på græsk ø

Tirsdag 20. september 2016 kl. 07:36En overfyldt flygtningelejr på den græske ø Lesbos er tilført nye problemer i forbindelse med, at den midlertidige lejr er brændt. 4.000 flygtninge er blevet evakueret. Lesbos har angiveligt 5.600 flygtninge, men kun kapacitet til 3.600 lyder det fra øen og FN.Omkring en trediedel af lejren er blevet ødelagt af branden. Heldigvis er det stadig varmt og sommerligt under de græske himmelstrøg, men mange faciliteter mangler for de brand-ramte flygtninge.