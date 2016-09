Nyt bombardement af Aleppo

Mandag 19. september 2016 kl. 20:39Bomberne falder igen som regndråber i den syriske storby Aleppo, og våbenhvilen i det borgerkrig hærgede land er brudt sammen. Mange nye dræbte lyder meldingerne fra i dag, hvor russiske og syriske kampfly har angrebet oprørere forskellige steder i byen.I morgen mødes USA og Rusland igen for at finde en løsning, der kan stoppe massedrabene i det arabiske land. Repræsentanter for andre 20 lande deltager i forhandlingerne - og imens brager det altså løs over hovedet også på den civile befolkning i Syrien.Antallet af dræbte og kvæstede fra dagens krighandlinger er ikke talt op! Det er skruen uden ende.