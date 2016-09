15-årig dreng fundet død - havde begået selvmord

Mandag 19. september 2016 kl. 16:53Det startede mystisk, da en dreng i morges blev fundet død i bydelen Viby i Århus. Senere fandt politiet frem til identiteten af drengen, som blev 15 år - og samtidig formulerede man sig om dødårsagen, at man "formoder han er afgået ved døden under ulykkelige omstændigheder" - altså havde han begået selvmord.Den døde dreng blev fundet i et naturområde med græs og træer. Han blev fundet af tilfældigt forbipasserende.