Lastbil tabte gravemaskine på motorvej - køen er lang

Mandag 19. september 2016 kl. 09:46Som følge af, at en lastbil i morges tabte en gravemaskine under transport på motorvejen ved Roskilde, er der uendelig lang kø og store problemer med at afvikle trafikken. Der er ingen meldinger om personskader og heller ikke om materielle.De trafikale problemer kan forventes at vare hele formiddagen, lyder de seneste oplysninger.