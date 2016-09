Brydetalenter fra Nykøbing F sæsonstartet med medaljer

Søndag 18. september 2016 kl. 21:35Alle de mange brydetalenter i BK Thor i Nykøbing F har noget at se og leve op til. Nemlig klubbens kæmpe talent Mark O. Madsen, der senest sørgede for dansk sølv ved de olympiske lege. Men de nye brydetalenter gør det godt og er på vej frem - i weekenden var der sæsonstart ved et stævne i Sverige, hvor det blev til 5 medaljer.Sølv til puslingene Viktor Larsø og Benjamin Lindhardt og til drengebryderen William Reenberg. Bronze til puslingen Stamatios Vurrias og til juniorbryderen Chris Olsen.Der var 11 Thor-brydere til start i Sverige.