13 druknet og endnu flere savnes efter båd-kæntring

Søndag 18. september 2016 kl. 17:23En båd med over 100 ombord er kæntret i den religiøst historiske thailandske by Ayutthaya nord for hovedstaden Bangkok. Alle passagerer var muslimske pilgrimme. De første 13 druknede er fundet, mens 30 er kvæstet og resten savnes. Båd-kæntringen skete efter påsejling af en bro.Floden Chao Phraya, der fører direkte til Bangkok, er stærkt trafikeret, og ulykker med både er ikke sjældne.