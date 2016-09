Eksplosion i New York har kvæstet omkring 30

Søndag 18. september 2016 kl. 09:58En sprængladning øjensynligt placeret i en affald container blev i aftes udløst i en så voldsom eksplosion i amerikanske New York, at der stadig til morgen hersker kaos og uklarhed. Omkring 30 blev kvæstet heraf flere alvorligt. Byen er chokeret.Meldinger fra New York går desuden på, at endnu en mistænkelig genstand (sprængladning) er fundet i byen, inden den nåede at anrette skade.