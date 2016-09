Paralympic 2016 ramt af tragedie - cykelrytter død i styrt

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. september 2016 kl. 23:42De para-olympiske lege i Brasilien er i aften blevet ramt af en tragedie lige netop som Paralympic 2016 synger på sidste vers. Der er afslutningceremoni i morgen, og den overskygges nu af en iransk cykelrytters død i et voldsomt styrt, hvor han kvæstede sit hoved alvorligt.Den 48-årige cykelrytter Bahman Golbarnezhad blev omgående behandlet på ulykkestedet og bragt til sygehus, hvor lægerne en tid kæmpede for at redde hans liv, men forgæves.