Krigen fortsætter i Syrien - op mod 100 soldater dræbt

Lørdag 17. september 2016 kl. 23:26Endnu et katastrofalt kiks under et luftangreb har i aften har kostet mange liv i Syrien. Kampfly under amerikansk ledelse ramte stillinger fra den syriske hær ved byen Deir ez-Zur 100 km fra grænsen til Irak. Der hersker forvirring om ofrenes antal, men helt op mod 100 soldater meldes dræbt.USA og Rusland er nu i verbal fight, fordi den få dage gamle skrøbelige våbenhvile også på grund af aftenens fejltræf ikke holder. Det fejlslagne angreb har så vidt vides allerede givet Islamisk Stat (IS) medvind i kampene i området ved Deir ez-Zur, som er Syriens 7. største by.