Kendt kirke i historisk by blev lagt i ruiner af brand

Lørdag 17. september 2016 kl. 18:47Kirken i bydelen San Sebastian i Cuzco i sydamerikanske Peru er de seneste 24 timer blevet lagt i ruiner af en brand. Alt værdifuldt i den kendte kirke i den historiske by ligger i aske, idet det ikke lykkedes at redde noget - og ilden fik lov at udvikle sig, fordi brandhanerne i området ikke fungerede.Det forgyldte alter og de meget værdifulde malerier i den over 400 år gamle kirke gik som meget andet tabt, mens alle blot kunne se til.