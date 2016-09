Mand hjalp sin ven lidt rigeligt - stjal 72.000 kr. fra hans konto

Lørdag 17. september 2016 kl. 08:57En 52-årig mand var lidt for hjælpsom over for en ven, der havde behov for assistance til at benytte netbank. Han misbrugte nemlig vennens tillid til at stjæle 72.000 kr. fra hans konto. Hvilket kunne lade sig gøre, fordi manden kopierede vennens NemID, så han selv havde adgang til netbanken.På grund af spillegæld besøgte den 52-årige mand vennens bankkonto hele 39 gange og misbrugte den. Han blev i går dømt for sin fusk i retten i nordjyske Ålborg med 6 måneder betinget fængsel.