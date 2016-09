Motorcyklist kørte for hurtigt - og blev dræbt

Lørdag 17. september 2016 kl. 01:09En 34-årig mand på motorcykel blev i aftes dræbt, da han med høj fart mistede herredømmet på en lokal vej 6-7 km syd for Herfølge i Køge Bugt området. Det var en solo-ulykke, som ingen andre øjensynligt observerede, idet den døde mand blev fundet af en tilfældigt forbipasserende.Efterfølgende viste undersøgelser, at ulykken havde været så voldsom, at motorcyklisten var blevet dræbt på stedet.