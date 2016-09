Arkitekt styrtede i døden fra sit byggeri på 42. etage

Fredag 16. september 2016 kl. 20:54En 52-årig arkitekt blev i aftes fundet død på gaden midt i New York City. Efter et styrt fra 42. etage i en skyskraber, hvor han stod i spidsen for en ombygning. Politiets undersøgelser tyder på, at han styrtede i døden som følge af et svimmelanfald. Intet tyder på noget kriminelt.Den omkomne arkitekt Bruno Travalja var ejer af et arkitektfirma i New Jersey (i nabolaget til New York).