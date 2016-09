Kuk i kunsten - kunstner og ansatte i håndgemæng

Fredag 16. september 2016 kl. 19:12Der er i bogstaveligste forstand gået kuk i kunsten på museet for moderne kunst "Kunsten" i nordjyske Ålborg i eftermiddag. En kunstner (angiveligt Uwe Max Jensen) kom i håndgemæng med et par af museets ansatte i forbindelse med en performance han ville udføre i museets have.Kunstneren er anmeldt til politiet for vold mod de ansatte.Ellers var eftermiddagen reserveret den italienske kunstner Michelangelo Pistoletto og hans værk Eleven Less One, som museet har erhvervet.Museet kan besøges på www.kunsten.dk hvor også omtale af dagens egentlige program findes.Om Uwe Max Jensen, født i Ålborg i 1972, vil der nok komme yderligere oplysninger. Under alle omstændigheder på hans blog, hvor han ikke lader nogen i tvivl om sine meninger.