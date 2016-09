En rigtig Århus-historie - digter sendes langtvarigt i fængsel

Fredag 16. september 2016 kl. 14:09Det unge talent i det skrevne ord, digteren Yahya Hassan (21 år) skal langvarigt i fængsel for at have skudt mod en anden ung mand. Det er en rigtig Århus-historie, der har fundet sin afslutning med dom i byretten i dag. 21 måneders fængsel, og den unge digter har accepteret dommen.Yahya Hassan har været varetægtfængslet i næsten 6 måneder. Hvorunder han har skrevet på sit næste værk, som han nu kan fortsætte med bag tremmer.