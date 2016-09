Skuespiller druknet i flod, hvor han forinden havde optrådt

Fredag 16. september 2016 kl. 10:17En tragedie af de helt store, og det var ikke skuespil. Den brasilienske skuespiller Domingos Montagner er druknet under en svømmetur i floden Sao Francisco, hvor han forinden havde optrådt ved indspilning af nye scener til film-serien Velho Chico, som har sit navn fra netop denne flod.En enkelt ledsager på svømmeturen forsøgte forgæves at komme ham til undsætning og råbte om hjælp - men lokale folk troede det hele var en del af filmoptagelserne. Domingos Montagner, der var født i Brasiliens største by Sao Paulo, blev 54 år.