Ung kvinde begik selvmord på grund af sex-video

Torsdag 15. september 2016 kl. 20:57En 31-årig italiensk kvinde har netop begået selvmord efter mange måneders forgæves kamp for at få fjernet en sex-video med hende fra internettet. 4 mænd stilles nu til ansvar for, at over 1 million har set videoen - og den unge kvindes død. Det var dem, der lagde sex-videoen på internettet.Den unge kvinde sendte for over et år siden sex-videoen med hende selv som hovedperson til sin ex-kæreste. Han og 3 andre mænd lagde den imidlertid online, så alle andre kunne se med. Hvilket til sidst altså var for meget for den unge kvinde, som så besluttede at afslutte livet for egen hånd.