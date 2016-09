Anklager om korruption mod ex-præsident tager til

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. september 2016 kl. 14:59Den tidligere brasilienske præsident Luiz Inácio da Silva kommer under stadig mere voldsomt pres fra anklager om korruption. Siden starten af marts, hvor han blev anholdt og afhørt om sin rolle i det statlige oliekompagni Petrobras, er anklagerne mod ham taget til.Senest drejer det sig om en luxus-lejlighed, som Luiz da Silva og hans kone har "glemt" at fortælle om deres ejerskab af. Betalingen for den er nok også kommet fra pengekassen i oliekompagniet. Petrobras har som følge af omfattende korruption mistet et milliardbeløb.