Kvinde smidt på porten som del af Tivolis direktion

Onsdag 14. september 2016 kl. 23:44Det er åbenbart ikke nær så lystigt på direktiongangen som rundt i den gamle forlystelsepark Tivoli i København. I alle tilfælde er den eneste kvinde af de 3 direktører i dag blevet fyret, og hendes stilling genbesættes ikke. Begrundelsen om at man vil slanke direktionen står i modsætning til meddelelsen ved hendes ansættelse 1. januar i fjor.Den svenkfødte Elisabeth Milton Hemmingsen blev nemlig ansat som kommerciel direktør for at gøre Tivoli A/S til en helårforretning. Hun kom med en baggrund årelangt fra SAS og havde desuden været ansat i turistorganisationen Wonderful Copenhagen.Med hendes fyring i dag går Tivoli tilbage til den tidligere direktion-model, som omfatter Lars Liebst (direktør siden 1996) og økonomidirektøren.