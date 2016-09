Nyt kaos i fransk luftrum

Onsdag 14. september 2016 kl. 20:47For 14. gang i år aktionerer flyvelederne i Frankrig og skaber kaos i landets luftrum. Flere luftfartselskaber har aflyst stribevis af maskiner i dag, og endnu flere følger i morgen. Der hersker betydelig usikkerhed omkring flyvningerne, og derfor er passagererne henvist til at selv at søge aktuelle oplysninger om deres konkrete rejser.Luftfartselskabet Ryanair har aflyst 72 fly i morgen, og British Airways aflyser også et stort antal, men endelige oplysninger foreligger endnu ikke fra selskabet. Det samme gælder en række andre selskaber, som stadig har fly registreret i den normale plan - som om intet forstyrres. Hvilket altså ikke er tilfældet. Kaos er det rette ord.