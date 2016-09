Bedemand gået konkurs

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. september 2016 kl. 17:42Der siges mange muntre ting omkring bedemænd og deres begravelsefirmaer - bl.a. at den aktivitet aldrig uddør. Imidlertid kan det godt ske, at en bedemands virksomhed "dør". Det er netop tilfældet for Begravelseskassen ApS i Nordborg på sydjyske Als. Firmaet er konkurs.Den økonomiske fallit følger efter en tid under tvangopløsning. Der er ikke offentliggjort regnskab for 2015, men resultatet for 2014 viste allerede retningen mod graven. Underskud og en negativ egenkapital på 250.000 kr. Begravelsefirmaet blev stiftet for næsten 5 år siden.