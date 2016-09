Danske landmænds vej til helvedes elendighed fortsætter endeløst

Onsdag 14. september 2016 kl. 12:45Økonomisk elendighed udover alle grænser afsluttet med konkurs er dagligdag for danske landmænd, hvis vej til "økonomisk helvede" for hele erhvervet fortsætter endeløst. Hvis en landmand tjente 106.000 kr. for 11 år siden er beløbet i dag 83.000 kr. Samtidigt med at alting er blevet dyrere. Landmændenes liv er blevet umuligt, men de fortsætter ligesom humlebien, der i teorien ikke skulle kunne flyve. Det er ånden og evnen til at kæmpe for overlevelse, der i dag holder dansk landbrug igang. Der var rigtig krise i 2008-2010, men siden 2014 er det gået endnu værre, og situationen har aldrig været så alvorlig som nu.Den skæbnesvangre udvikling for landbruget, og dermed for Danmark fortsatte i dette års første 6 måneder. Læs om al elendigheden på www.dst.dk i Nyt fra Danmarks Statistik (DS) nr. 389, men husk at have de kritiske briller på. DS har sin egen udlægning af tingene og kan ikke siges fri for at manipulere via ordvalget.