Kvinde bed fra sig - i overarmen på supermarked-ansat

Onsdag 14. september 2016 kl. 10:42Et Netto supermarked midt i Næstved var sidst på eftermiddagen i går omdrejningpunkt for betydelig tumult. Da en 49-årig lokal kvinde blev afsløret som butiktyv og på gaden udenfor kom i håndgemæng med en ansat. Herunder bed kvinden i bogstaveligste forstand fra sig - nemlig i overarmen på den ansatte.Derefter tog hun en taxa til sit hjem, hvor politiet senere dukkede op og anholdt hende for røveri. Et gement butiktyveri, der altså udviklede sig til røveri, fordi det blev voldeligt. Kvinden blev efter afhøring løsladt midt på aftenen.