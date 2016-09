Ung mand i bil dræbt i frontal kollision med en anden bil

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. september 2016 kl. 20:36En 20-årig mand blev dræbt, mens en 68-årig mand blev lettere kvæstet, da de 2 kolliderede frontalt i deres biler i nordsjællandske Helsinge tidligt i eftermiddags. Den unge mand blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne måtte opgive at redde hans liv.Det var den unge mand, der mistede herredømmet over sin bil og kørte direkte over i den modsatte vejbane.