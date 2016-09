1 dræbt og 2 i livfare under øvelse på krydstogtskib

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. september 2016 kl. 16:55En sikkerhed-øvelse blandt besætningen på det kæmpemæssige amerikanske krydstogtskib M/S Harmony of the Seas er endt helt fatalt. 1 er dræbt og 2 i livfare og yderligere 2 kvæstet, da en redningbåd faldt mindst 10 meter ned i havet. Ulykken skete under et stop i sydfranske Marseille.M/S Harmony of the Seas har plads til over 8.000 passagerer. Det 362 meter lange krydstogtskib blev søsat sidste sommer.